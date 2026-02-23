Эмма Стоун пришла на премию в платье с глубоким декольте

Эмма Стоун появилась на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Актриса вышла на красную дорожку в черном облегающем макси-платье Louis Vuitton с глубоким декольте без бюстгальтера. Артистка добавила к образу браслет с бриллиантами и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и помадой.