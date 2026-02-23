Вашингтон
Эмма Стоун пришла на премию в платье с глубоким декольте

Актриса продемонстрировала фигуру в откровенном платье

Голливудская актриса Эмма Стоун продемонстрировала фигуру в платье с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Reuters

Эмма Стоун появилась на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Актриса вышла на красную дорожку в черном облегающем макси-платье Louis Vuitton с глубоким декольте без бюстгальтера. Артистка добавила к образу браслет с бриллиантами и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и помадой.

Среди гостей также были Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

10 февраля Эмма Стоун посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.