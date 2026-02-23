Джесси Бакли получила премию BAFTA как лучшая актриса

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Ирландская актриса Джесси Бакли получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая женская роль». Об этом было объявлено на 79-й церемонии присуждения главной британской кинопремии, которая прошла в лондонском центре искусств Саутбэнк.
Первую «Бронзовую маску» в карьере 36-летней актрисе принесла роль Агнес в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» (Hamnet, 2025) Хлои Чжао. Эта же лента в воскресенье была признана лучшим британским фильмом.
Ранее за эту же роль Бакли получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на американскую премию «Оскар».
До этого ирландка дважды номинировалась на премию BAFTA — в 2019 году — как восходящая звезда, а в 2020 году — за лучшую женскую роль в фильме «Дикая роза» (Wild Rose, 2019) режиссера Тома Харпера.
Призом за лучшую мужскую роль была отмечена игра британского актера Роберта Арамайо в драме «Я ругаюсь» (I Swear, 2025) Кирка Джонса. Она рассказывает историю молодого человека с синдромом Туретта. Фильм также получил награду за лучший подбор актеров.
Ранее 33-летний Арамайо был также удостоен «Бронзовой маски» как восходящая звезда.