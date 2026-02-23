Вунми Мосаку и Шон Пенн удостоены премии BAFTA за лучшие роли второго плана

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Актриса из Нигерии Вунми Мосаку удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Награду 39-летняя актриса получила за роль целительницы Энни в фильме «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера. Этот же фильм удостоен приза в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
«Бронзовую маску» за лучшую мужскую роль второго плана получил Шон Пенн. Британские киноакадемики отметили таким образом игру 65-летнего американского актера в картине «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона. Этот же боевик был отмечен премией за лучший монтаж и лучшую операторскую работу.
И для Мосаку, и для Пенна это первые премии BAFTA в карьере. За эти же роли оба актера номинированы на премию «Оскар». Ее победители будут оглашены 15 марта.
79-я церемония присуждения главной британской кинопремии, которую впервые вел шотландский актер Алан Камминг, прошла в центре искусств Саутбэнк в Лондоне.
Фильм «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025) Гильермо дель Торо удостоен двух премий — за лучшее художественное оформление, а также за прически и макияж. Лента «Аватар: Пламя и пепел» (Avatar: Fire and Ash, 2025) получила награду за лучшие визуальные эффекты, а британская драма «Я ругаюсь» (I Swear, 2025) — за лучший подбор актеров.
Лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) была названа лучшим документальным фильмом, а «Зверополис 2» (Zootropolis 2, 2025) — лучшим анимационным фильмом.