Боевик «Битва за битвой» получил премию BAFTA как лучший фильм

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Боевик «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) американского режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо в главной роли получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Об этом было объявлено на 79-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.
Всего картина с элементами черной комедии завоевала 6 наград из 14, на которые претендовала. Так, она была удостоена «Бронзовых масок» в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль второго плана» (Шон Пенн), «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший адаптированный сценарий».
Лента «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025) Гильермо дель Торо также была удостоена трех премий: за лучшую работу художника-постановщика, лучший грим и прически и лучший дизайн костюмов.
Лучшим фильмом на иностранном языке британские академики признали драму «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) датского режиссера Йоакима Триера. Лента, удостоенная в 2025 году Гран-при Каннского фестиваля, получила девять номинаций на американскую премию «Оскар», в том числе как лучший фильм.
Ирландская актриса Джесси Бакли праздновала победу в номинации «Лучшая женская роль» (Агнес в фильме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», Hamnet, 2025). «Бронзовую маску» за лучшую мужскую роль получил британский актер Роберт Арамайо за роль в драме «Я ругаюсь» (I Swear, 2025) Кирка Джонса. Таким образом британцы, наконец, смогли переломить тенденцию последних трех лет, когда триумфаторами премии становились исключительно иностранные актеры.
Ранее Арамайо был также удостоен «Бронзовой маски» как восходящая звезда.
О премии
Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.
BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства: «Золотого глобуса» (состоялась 11 января) и «Оскара» (пройдет 15 марта).