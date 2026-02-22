Боевик «Битва за битвой» получил премию BAFTA как лучший фильм

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.