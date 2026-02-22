Ричмонд
Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи дали советы себе молодым

Актеры вспомнили, как работали над «Интерстелларом»
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Reuters

Звезды Голливуда Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи встретились для нового подкаста Variety, где вспомнили совместную работу над фильмом «Интерстеллар» и обсудили изменения в киноиндустрии с 2014 года.

Во время эфира Шаламе также ответил на вопросы о музыкальных проектах и фитах с рэпером EsDeeKid, а в конце познакомил Макконахи с режиссером «Марти великолепного» Джошем Сэфди через видеосвязь.

Мэттью Макконахи
Мэттью МакконахиИсточник: Legion-Media.ru

Особый интерес вызвал финальный вопрос подкаста: «Если бы вы могли вернуться в прошлое, что бы вы сказали себе?» Макконахи поделился двумя советами: «Я знаю, что ты хочешь быть старше, потому что, по-твоему, это круче. Не торопись. Все придет. И второе: я знаю, что ты любишь рисковать и идешь на это. Рискуй больше».

Шаламе ответил лаконично и уверенно: «Чувак, ничего не меняй. Все будет хорошо. Не облажайся».