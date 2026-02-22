Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи дали советы себе молодым

Особый интерес вызвал финальный вопрос подкаста: «Если бы вы могли вернуться в прошлое, что бы вы сказали себе?» Макконахи поделился двумя советами: «Я знаю, что ты хочешь быть старше, потому что, по-твоему, это круче. Не торопись. Все придет. И второе: я знаю, что ты любишь рисковать и идешь на это. Рискуй больше».