Холли Берри призналась, что хранит культовое бикини из фильма про Джеймса Бонда

Холли Берри рассказала о судьбе легендарного оранжевого бикини из фильма «Умри, но не сейчас», после которого она навсегда вошла в историю моды и кино. Во время ток‑шоу с Дрю Бэрримор актриса призналась, что у нее есть бикини от La Perla из фильма про Джеймса Бонда, вышедшего в 2002 году