Холли Берри призналась, что хранит культовое бикини из фильма про Джеймса Бонда

Холли Берри рассказала о судьбе легендарного оранжевого бикини из фильма «Умри, но не сейчас», после которого она навсегда вошла в историю моды и кино. Во время ток‑шоу с Дрю Бэрримор актриса призналась, что у нее есть бикини от La Perla из фильма про Джеймса Бонда, вышедшего в 2002 году
Образ Берри, выходящей в смелом оранжевом бикини из океана, стал легендарным. Звезда «Женщины‑кошки» нередко рассказывала об этом незабываемом костюме.
«Мы понимали, что, возможно — поскольку это был фильм о Джеймсе Бонде — это станет культовой ситуацией или чем‑то, что останется в памяти на очень‑очень долгое время. Так и случилось», — вспомнила актриса.
На деле, уточняла Берри, успех стал итогом правильного подбора цвета и размера.
Кстати, продюсеры пытались создать спин‑офф про ее персонажа из «Бондианы». Однако в MGM не пожелали утверждать бюджет в 80 миллионов долларов. В первой половине «нулевых» женщины все еще редко рассматривались как главные герои в блокбастерах. Берри из-за этого расстроилась.