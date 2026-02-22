Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Арзамасова трогательно поздравила маму с днем рождения

Актриса также показала совместное фото с матерью

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась трогательным постом в честь дня рождения своей мамы. Праздник совпал с Прощеным воскресеньем, а сама актриса в этот день находилась на гастролях в Барнауле.

Елизавета Арзамасова с матерью, фото: соцсети
Елизавета Арзамасова с матерью, фото: соцсети

Арзамасова опубликовала совместную фотографию и поблагодарила маму за поддержку и годы, прожитые вместе в постоянном движении.

«Не перечесть, сколько мы вместе прошли к этому времени дорог. В прямом и переносном смысле. Исколесили всю страну и много других стран. Все виды транспорта — от летающего “люкса” до телеги», — написала артистка.

По ее словам, даже день рождения мама встречает не дома, а в рабочем ритме — в Барнауле, где вечером запланирован спектакль по произведению Федора Достоевского.

«Мороз 19 градусов, и солнце, Прощеное воскресенье, и вечером спектакль. И мама рядом!» — отметила актриса.

В конце Арзамасова нежно поздравила близкого человека: «С днем рождения, моя любимая! Будь бесконечно долго!».

Ранее Арзамасова трогательно обратилась к Илье Авербуху в день рождения. 