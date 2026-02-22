Елизавета Арзамасова трогательно поздравила маму с днем рождения

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась трогательным постом в честь дня рождения своей мамы. Праздник совпал с Прощеным воскресеньем, а сама актриса в этот день находилась на гастролях в Барнауле.
Арзамасова опубликовала совместную фотографию и поблагодарила маму за поддержку и годы, прожитые вместе в постоянном движении.
«Не перечесть, сколько мы вместе прошли к этому времени дорог. В прямом и переносном смысле. Исколесили всю страну и много других стран. Все виды транспорта — от летающего “люкса” до телеги», — написала артистка.
По ее словам, даже день рождения мама встречает не дома, а в рабочем ритме — в Барнауле, где вечером запланирован спектакль по произведению Федора Достоевского.
«Мороз 19 градусов, и солнце, Прощеное воскресенье, и вечером спектакль. И мама рядом!» — отметила актриса.
В конце Арзамасова нежно поздравила близкого человека: «С днем рождения, моя любимая! Будь бесконечно долго!».
