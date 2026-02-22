Марго Робби объяснила, почему никогда не учитывает мнение кинокритиков

Марго Робби утверждает, что при работе над фильмом учитывает исключительно мнение зрителей — остальное ее не заботит. Она не обращает внимание и на отзывы кинокритиков.
«Я всегда учитываю мнение зрителей. Никогда, ни разу на съемочной площадке не думала: “Что об этом подумают критики?”. Я думаю: “Что прямо сейчас почувствует зритель? Каков будет его эмоциональный отклик?”» — высказалась актриса в интервью для Vogue Australia.
У Робби иные приоритеты: она считает, что работает ради тех, кто будет оценивать ее на экране.
«Я считаю, что фильмы нужно снимать для тех, кто покупает билеты, чтобы посмотреть эти фильмы. Все просто», — пояснила актриса.
Американская кинозвезда положительно оценивает свою работу с режиссером Эмиральд Феннел, снявшей «Грозовой перевал». Та, говорит Робби, всегда ставит эмоциональные переживания «выше заумных идей».
«Она очень умна. У нее отличные идеи, но она может отложить интересную идею в сторону, чтобы предложить вариант, который будет наиболее захватывающим для зрителей. Я очень ценю это в ней», — говорит Робби.
