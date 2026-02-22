Брэда Питта впервые за долгое время заметили с возлюбленной Инес де Рамон

Актера Брэда Питта впервые за долгое время засняли с девушкой Инес де Рамон в Греции. Об этом сообщает People.
Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон впервые за долгое время попали в объективы папарацци. 62-летний Питт был одет в белый бомбер, серый джемпер, джинсы и бейсболку. Инес де Рамон была одета в черную кожаную куртку и бежевые брюки. На плече она несла сумку.
Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.
До этого стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его экс-супругой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.
Ранее образ Брэда Питта из культового фильма высмеяли за нелепый парик и усы.