Дженнифер Энистон вывела отношения с гипнтотерапевтом на новый уровень

Слухи об их романе возникли в июле 2025-го. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.