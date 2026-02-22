Ричмонд
Дженнифер Энистон вывела отношения с гипнтотерапевтом на новый уровень

Дженнифер Энистон и Джим Кертис начали искать квартиру в Нью-Йорке
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети

Голливудская актриса Дженнифер Энистон начала искать квартиру в Нью-Йорке с возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Об этом сообщает издание Page Six.

20 февраля папарацци засняли Дженнифер Энистон и Джима Кертиса во время совместного просмотра недвижимости в элитном доме на Манхэттене. По информации журналистов, в здании выставлены на продажу несколько квартир.

В слитном доме есть баскетбольная площадка и винные погреба. Жильцов обслуживают швейцар и консьерж. На данный момент неясно, почему влюбленные были в здании, однако предполагается, что они присматривали себе квартиру.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис
Дженнифер Энистон и Джим КертисИсточник: Legion-Media.ru

Слухи об их романе возникли в июле 2025-го. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.

В сентябре Дженнифер Энистон выложила в личном блоге новые кадры. Актриса поблагодарила близких за хорошо проведенное время вместе. На некоторых снимках звезда сериала «Друзья» была запечатлена с Кортни Кокс, Адамом Сэндлером и Джейсоном Бейтманом. Она также показала фото Джима Кертиса на закате.

Ранее новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал о ссорах с ней. 