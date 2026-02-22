Ричмонд
Раскрыта причина развода звезды «Белого лотоса» с мужем после рождения первенца

Актриса Даддарио подала на развод с мужем Формом из-за того, что они отдалились
Александра Даддарио с мужем
Александра Даддарио с мужемИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Белого лотоса», актриса Александра Даддарио, и Эндрю Форм решили развестись из-за того, что отдалились друг от друга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«После того, как Александра и Эндрю стали находиться порознь из-за своих рабочих графиков, они отдалились друг от друга. Появление ребенка было поводом быть вместе и любить друг друга, но даже после этого они проводили мало времени вместе, и их совместная жизнь постепенно распалась», — заявил источник из окружения пары.

Инсайдер отметил, что расставание звезд не было внезапным событием, они постепенно потеряли интерес и чувства друг к другу. По его словам, они восстанавливаются после развода и постепенно двигаются дальше.

21 февраля Александра Даддарио объявила о разводе с мужем Эндрю Формом. По словам агентов актрисы и режиссера, решение о расставании супруги приняли совсем недавно. Звезды продолжат вместе воспитывать годовалого сына.

В июле 2024 года стало известно, что Александра Даддарио ждет первенца от продюсера Эндрю Форма. На опубликованных фото она позировала в кардигане с открытым животом, облегающем платье и рубашке.