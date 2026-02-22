Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марго Робби показала фигуру в абсолютно прозрачном платье

Актриса посетила фестиваль Tropfest в Сиднее

Голливудская актриса Марго Робби продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

21 февраля Робби появилась на фестивале Tropfest в Сиднее. Актриса позировала перед фотографами в черном прозрачном платье, под которое надела бюстгальтер и атласные шорты. Артистка добавила к образу туфли в тон и светлую сумку. Знаменитость пришла на закрытое мероприятие с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

На прошлой неделе Марго Робби и ее коллега Джейкоб Элорди посетили премьеру фильма «Грозовой перевал», в котором сыграли главные роли. Актриса позировала на дорожке в молочном макси-платье Dilara Findikoglu с рваными рукавами и чокере.

Артистка пришла на мероприятие с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ. Элорди появился на публике в сером брючном костюме, рубашке с галстуком и белых мокасинах.

До этого, 4 февраля, Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказать о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках.

Ранее Марго Робби высказалась в адрес хейтеров.