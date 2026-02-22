В «Мосфильме» представили отреставрированный фильм Тарковского «Андрей Рублев»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьера отреставрированной в 4K версии художественного фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского состоялась в «Центре Кино». На ней присутствовали генеральный продюсер реставрации Карен Шахназаров и исполнители главных ролей: народные артисты РФ Николай Бурляев и Юрий Назаров, передает корреспондент ТАСС.
«Мы делаем эту премьеру по нескольким причинам. Во-первых, это новая реставрация уже в 4K. Во-вторых, в этом году 60 лет со дня выхода этой картины на экран. Должен сказать, что я смотрел ее первый раз именно 60 лет назад в кинотеатре “Прогресс”, и должен сказать, что тогда она произвела на меня очень сильное впечатление. Это, безусловно, выдающееся произведение, которое выдерживает годы, и его до сих пор смотрит весь мир», — обратился со сцены к зрителям Шахназаров.
Режиссер добавил, что работу Тарковского следует смотреть именно на большом экране, потому что она создавалась для такого формата. Он также пригласил на сцену работавших над реставрацией специалистов и поблагодарил их за проделанный труд.
«За моей спиной стоят те люди, которые делают эту реставрацию. Это, вообще-то, очень сложная, трудоемкая и муторная работа. Некоторые думают, что реставрация — это просто сканирование, но нет — вычищается каждый кадр», — рассказал он.
Премьера собрала полный зал кинотеатра. С 22 февраля фильм будут показывать в залах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону и других городов. Отмечается, что география будет расширяться, чтобы зрители смогли увидеть картину так, как она была задумана автором — в современном качестве и на большом экране.
«Фильм был запрещен, лет семь был на полке, дальше через камни прорвался в этот мир. Его стали показывать по отдельным кинотеатрам, теперь он будет идти по всей России. Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека. Я искренне благодарю и Карена Георгиевича, и этих подвижников замечательных, которые занимаются спасением и продлением жизни великих фильмов. Да храни всех Господь! А чиновникам я бы порекомендовал не забывать, что в нашей культуре есть Андрей Тарковский, который говорил, что художник, который не верит в создателя, не может быть художником», — сказал Бурляев.
В планах киностудии — выпуск в 2026 году в повторный кинотеатральный прокат еще нескольких картин Андрея Тарковского, снятых режиссером на «Мосфильме»: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство». Все ленты также прошли покадровую цифровую реставрацию изображения и звука.
О фильме
Идея фильма о иконописце принадлежала актеру Василию Ливанову, который видел себя в главной роли и придумал первоначальное название — «Страсти по Андрею». Заявку на картину Тарковский подал еще в 1961 году. Съемки, растянувшиеся на годы, проходили в Суздале, Пскове, Владимире и Москве.
Андрея Рублева в картине сыграл Анатолий Солоницын. Чтобы правдоподобно показать обет молчания, актер действительно не разговаривал четыре месяца. Также в ленте снялись Ролан Быков, Иван Лапиков, Юрий Никулин, Николай Граббе и Михаил Кононов.
Картина была подвергнута жесткой критике и фактически запрещена. Ее триумф на Каннском кинофестивале в 1969 году состоялся отчасти вопреки воле кинематографического начальства. В ограниченный советский прокат лента вышла только в 1971 году в сокращенном виде, а полная версия увидела свет лишь в период перестройки.