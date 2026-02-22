Кустурица пожаловался на нехватку российского тв в Сербии

В октябре 2025-го Эмир Кустурица рассказал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа. По словам режиссера, сначала он завершит работу над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина, а затем оформит российский паспорт.