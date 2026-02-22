Ричмонд
Валерия Гай Германика назвала тематические фильмы к Прощеному воскресенью

Режиссер Гай Германика предложила учиться прощению по фильму «Страсти Христовы»
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале сделала подборку картин к Прощеному воскресенью. Германика отметила, что все фильмы посвящены теме прощения. Она предложила поклонникам поучиться этому качеству через просмотры этих проектов.

«Прощать важнее, чем просить прощения, потому что это про силу. Потому что сильный отпускает, а слабый держится за обиду. Потому что прощение — это выбор не жить в прошлом», — поделилась режиссер.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».