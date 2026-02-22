Ричмонд
Главный приз Берлинале получил фильм Илькера Чатака «Желтые буквы»

Актриса Сандра Хюллер была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана
Кадр из фильма «Желтые буквы»
Кадр из фильма «Желтые буквы»

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Политическая драма «Желтые буквы» (Yellow Letters) немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака получила главную награду 76-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале) — «Золотого медведя». Трансляция велась на сайте киносмотра.

Впервые за более чем 20 лет картина немецкого режиссера удостоилась главной награды киносмотра. Последним немецким фильмом, получившим «Золотого медведя», была картина «Головой о стену» (Gegen die Wand) Фатиха Акина в 2004 году. Режиссер и соавтор сценария Чатак (известный по фильму «Учительская») рассказывает историю турецкой семейной пары художников из театральной среды Анкары. Четкая политическая позиция супругов приводит к потере работы и, как следствие, к финансовым трудностям.

Немецкая актриса Сандра Хюллер была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана. 47-летняя актриса получила награду за работу в драме Маркуса Шляйнцера «Роза» (Rose). В этой картине Хюллер воплотила образ женщины, которая в XVII веке выдает себя за мужчину в маленькой отдаленной деревне. Для уроженки Тюрингии это уже второй подобный успех: в 2006 году она получала «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в драме «Реквием».

Кадр из фильма «Освобождение»
Кадр из фильма «Освобождение»

Гран-при жюри получила трагедия «Освобождение» (Kurtuluş) турецкого режиссера Эмина Элпера. Фильм повествует о смертоносной вражде двух деревенских общин. Драма «Королева в море» (Queen at Sea) американца Лэнса Хаммера получила приз жюри, а британские актеры Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни были удостоены «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Калдер-Маршалл сыграла женщину, страдающую деменцией, а Кортни — ее мужа.

Приз за лучшую режиссуру достался британцу Гранту Ги за картину «Всем нравится Билл Эванс» (Everybody Digs Bill Evans). Канадка Женевьев Дюлюд-Десель была удостоена «Серебряного медведя» за лучший сценарий к игровому фильму «Нина Роза» (Nina Roza). За выдающийся художественный вклад была отмечена лента «YO: Любовь – это мятежная птица» (Yo (Love is a Rebellious Bird) американцев Анны Фитч и Бенкера Уайта. Драма «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллаха Аль-Хатиба была признана на Берлинале лучшим дебютным игровым фильмом.

О Берлинском кинофестивале

В программу основного конкурса вошли 22 картины из 28 стран. Фильмы из России на фестивале не представлены. Завершится кинофестиваль 22 февраля.

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899−1980) «Ребекка» (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного «Берлинского медведя» (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм «Золушка» (Cinderella, 1949).

Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В различных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120−130 млн.