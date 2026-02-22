Главный приз Берлинале получил фильм Илькера Чатака «Желтые буквы»

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Политическая драма «Желтые буквы» (Yellow Letters) немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака получила главную награду 76-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале) — «Золотого медведя». Трансляция велась на сайте киносмотра.
Впервые за более чем 20 лет картина немецкого режиссера удостоилась главной награды киносмотра. Последним немецким фильмом, получившим «Золотого медведя», была картина «Головой о стену» (Gegen die Wand) Фатиха Акина в 2004 году. Режиссер и соавтор сценария Чатак (известный по фильму «Учительская») рассказывает историю турецкой семейной пары художников из театральной среды Анкары. Четкая политическая позиция супругов приводит к потере работы и, как следствие, к финансовым трудностям.
Немецкая актриса Сандра Хюллер была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана. 47-летняя актриса получила награду за работу в драме Маркуса Шляйнцера «Роза» (Rose). В этой картине Хюллер воплотила образ женщины, которая в XVII веке выдает себя за мужчину в маленькой отдаленной деревне. Для уроженки Тюрингии это уже второй подобный успех: в 2006 году она получала «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в драме «Реквием».
Гран-при жюри получила трагедия «Освобождение» (Kurtuluş) турецкого режиссера Эмина Элпера. Фильм повествует о смертоносной вражде двух деревенских общин. Драма «Королева в море» (Queen at Sea) американца Лэнса Хаммера получила приз жюри, а британские актеры Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни были удостоены «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Калдер-Маршалл сыграла женщину, страдающую деменцией, а Кортни — ее мужа.
Приз за лучшую режиссуру достался британцу Гранту Ги за картину «Всем нравится Билл Эванс» (Everybody Digs Bill Evans). Канадка Женевьев Дюлюд-Десель была удостоена «Серебряного медведя» за лучший сценарий к игровому фильму «Нина Роза» (Nina Roza). За выдающийся художественный вклад была отмечена лента «YO: Любовь – это мятежная птица» (Yo (Love is a Rebellious Bird) американцев Анны Фитч и Бенкера Уайта. Драма «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллаха Аль-Хатиба была признана на Берлинале лучшим дебютным игровым фильмом.
О Берлинском кинофестивале
В программу основного конкурса вошли 22 картины из 28 стран. Фильмы из России на фестивале не представлены. Завершится кинофестиваль 22 февраля.
Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899−1980) «Ребекка» (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного «Берлинского медведя» (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм «Золушка» (Cinderella, 1949).
Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В различных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120−130 млн.