Главный приз Берлинале получил фильм Илькера Чатака «Желтые буквы»

Немецкая актриса Сандра Хюллер была удостоена «Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана. 47-летняя актриса получила награду за работу в драме Маркуса Шляйнцера «Роза» (Rose). В этой картине Хюллер воплотила образ женщины, которая в XVII веке выдает себя за мужчину в маленькой отдаленной деревне. Для уроженки Тюрингии это уже второй подобный успех: в 2006 году она получала «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в драме «Реквием».