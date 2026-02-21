Лянка Грыу трогательно поздравила сына с 15-летием и опубликовала его фото

Актриса Лянка Грыу отметила особенный день — ее сыну от экс-супруга Михаила Вайнберга, Максиму, исполнилось 15 лет. Мальчик родился с легкой формой аутизма, но благодаря упорным занятиям и тренировкам сумел преодолеть многие трудности.
В честь праздника Лянка опубликовала трогательный пост: «С твоим днем, любимый мой! Ты моя радость, моя гордость, моя любовь — просто потому что ты есть! Уникальный, удивительный, красивый, любознательный, теплый, единственный мой!»
Она также показала редкие фото с сыном, сделанные во время совместных путешествий.
Актриса и Вайнберг прожили вместе 12 лет, однако в 2022 году их брак завершился. По словам Грыу, они сохранили хорошие отношения, но не смогли сохранить любовь и уважение, чтобы остаться вместе без расставаний и обид.