Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха «Аноры»

Российский актер снялся в картине «Становление Капы»
Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба
Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба

Марк Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после успеха «Аноры» Шона Бейкера — сообщает Variety. Россиянин снимется в картине «Становление Капы» («Becoming Capa») вместе с восходящей звездой Голливуда Эстер Макгрегор.

Сообщается, что картина, снятая по собственному сценарию Шарлоттой Колберт, находится на стадии постпродакшена, то есть съемочный процесс уже завершен. Съемки проходили в Бильбао, Мадриде и Париже.

Фильм «Становление Капы» анонсирован как «история любви, смелости и противостояния миру в условиях политических потрясений». Лента рассказывает о знаменитых военных фотокорреспондентах — Герде Таро и Роберте Капе.