Дэниэл Рэдклифф рассказал о самой странной роли, которую ему предлагали

Актер Дэниэл Рэдклифф, прославившийся ролью Гарри Поттера, рассказал о одной из самых нелепых ролей, которые ему когда-либо предлагали. В недавнем интервью для шоу «Острые крылышки» артист поделился историей из подростковых лет.
По его словам, во время работы над франшизой «Гарри Поттер» продюсеры предложили ему и его коллегам — Эмме Уотсон и Руперту Гринту — принять участие в новой версии «Волшебника страны Оз». Эмме предлагали роль Дороти, а Рэдклиффу — Трусливого Льва.
Особенность персонажа была в том, что Лев должен был не только бояться всего на свете, но и владеть приемами карате: «Я уже в 14−15 лет почувствовал, что проект звучит сомнительно. Даже будучи подростком, я понимал, что такая концепция вряд ли станет удачной экранизацией», — признался актер.
Рэдклифф отметил, что несмотря на заманчивость работы с коллегами и потенциальный интерес к проекту, он отказался, понимая, что подобный эксперимент выглядел слишком странно.