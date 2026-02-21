Ричмонд
Дэниэл Рэдклифф рассказал о самой странной роли, которую ему предлагали

Актеру предлагали участие в необычной постановке «Волшебника страны Оз»
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Актер Дэниэл Рэдклифф, прославившийся ролью Гарри Поттера, рассказал о одной из самых нелепых ролей, которые ему когда-либо предлагали. В недавнем интервью для шоу «Острые крылышки» артист поделился историей из подростковых лет.

По его словам, во время работы над франшизой «Гарри Поттер» продюсеры предложили ему и его коллегам — Эмме Уотсон и Руперту Гринту — принять участие в новой версии «Волшебника страны Оз». Эмме предлагали роль Дороти, а Рэдклиффу — Трусливого Льва.

Особенность персонажа была в том, что Лев должен был не только бояться всего на свете, но и владеть приемами карате: «Я уже в 14−15 лет почувствовал, что проект звучит сомнительно. Даже будучи подростком, я понимал, что такая концепция вряд ли станет удачной экранизацией», — признался актер.

Рэдклифф отметил, что несмотря на заманчивость работы с коллегами и потенциальный интерес к проекту, он отказался, понимая, что подобный эксперимент выглядел слишком странно.