Звезда «Белого лотоса» объявила о разводе после рождения первенца

Летом 2023 года Александра Даддарио вышла замуж за кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Для Форма этот брак стал вторым. В 2007—2020 годах он был женат на звезде кинофраншизы «Форсаж» Джордане Брюстер. У бывших супругов есть двое сыновей — 9-летний Джулиан и 6-летний Роуэн. В сентябре 2022 года Брюстер вышла замуж за Мейсона Мерфита, генерального директора инвестиционной компании ValueAct Capital.