Звезда «Белого лотоса» объявила о разводе после рождения первенца

Актриса Александра Даддарио объявила о разводе с мужем Эндрю Формом
Александра Даддарио
Александра ДаддариоИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Белого лотоса», актриса Александра Даддарио объявила о разводе с мужем Эндрю Формом. Об этом сообщает People.

По словам агентов актрисы и режиссера, решение о расставании супруги приняли совсем недавно. Пара расстается «с любовью и уважением», а также продолжат вместе воспитывать годовалого сына.

В июле 2024 года впервые стало известно, что Александра Даддарио ждет первенца от продюсера Эндрю Форма. На опубликованных фото она позировала в кардигане с открытым животом, облегающем платье и рубашке.

Летом 2023 года Александра Даддарио вышла замуж за кинопродюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Для Форма этот брак стал вторым. В 2007—2020 годах он был женат на звезде кинофраншизы «Форсаж» Джордане Брюстер. У бывших супругов есть двое сыновей — 9-летний Джулиан и 6-летний Роуэн. В сентябре 2022 года Брюстер вышла замуж за Мейсона Мерфита, генерального директора инвестиционной компании ValueAct Capital.