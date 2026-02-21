«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала 1 млрд рублей

Таким образом, отечественные картины, которые вышли в прокат с начала года, заработали почти 12 млрд, что превосходит сборы за аналогичный период 2025 года. В 2025 году лидерами проката стали «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», релизы этих картин состоялись в январе. Тогда они заработали более 6 млрд рублей за первый месяц года.