«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала 1 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна собрала в прокате более 1 млрд рублей за девять дней. Таким образом, фильм стал четвертой картиной, преодолевшей отметку в 1 млрд по сборам с начала года.
«Сказка о царе Салтане» вышла в прокат 12 февраля. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за эти дни фильм заработал 1,008 млрд рублей (по состоянию на 13:38 мск). Из них 671,1 млн пришелся на первый уикенд (с 12 по 15 февраля). Фильм за девять дней посмотрели 500 тыс. человек.
Таким образом, отечественные картины, которые вышли в прокат с начала года, заработали почти 12 млрд, что превосходит сборы за аналогичный период 2025 года. В 2025 году лидерами проката стали «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», релизы этих картин состоялись в январе. Тогда они заработали более 6 млрд рублей за первый месяц года.
В феврале самым кассовым фильмом стал «Пророк. История Александра Пушкина». Он вышел в прокат 14 февраля, но за две недели проката не преодолел отметку в 1 млрд, собрав только 904 млн рублей. Таким образом, совокупно картины заработали около 7 млрд рублей на троих. В 2026 году лидерами российского проката стали уже четыре картины, собравшие в общем более 11,835 млрд рублей.
Премьера семейной картины «Сказка о царе Салтане» Андреасяна по мотивам одноименной сказки А. С. Пушкина прошла в киноконцертном зале «Октябрь» 5 февраля. В фильме снялись Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова и другие.