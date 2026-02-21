Светлане Немоляевой понадобилась медицинская помощь из-за проблем с сердцем

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского.