Светлане Немоляевой понадобилась медицинская помощь из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева утром перенесла приступ аритмии. Она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС, что скорая помощь ей помогла, актриса чувствует себя лучше.
«По поводу скорой, все нормально. Сняли аритмический приступ, и я в порядке. Так что не волнуйтесь», — сказала она, добавив, что ей нужно «полежать».
10 апреля Немоляева сообщила ТАСС, что пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. В 2024 году же актриса рассказывала агентству, что почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.
Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского.