Фильм-чемпион «Чебурашка 2» собрал в кинопрокате более 6 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Кассовые сборы фильма-лидера российского кинопроката «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 6 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый — собрала уже третий миллиард. «Чебурашка 2» даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.

«Общие сборы — 6 000 073 409 рублей», — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

В новогодние праздники ежедневно фильм посещало порядка миллиона человек. По данным ЕАИС, сиквел «Чебурашки» посмотрели более 11,7 миллионов зрителей.

В семейном блокбастере «Чебурашка 2» к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.

Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» была создана при участии киностудии «Союзмультфильм», а также при поддержке Фонда кино.

Первую часть «Чебурашки» о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.