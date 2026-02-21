Фильм-чемпион «Чебурашка 2» собрал в кинопрокате более 6 миллиардов рублей

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый — собрала уже третий миллиард. «Чебурашка 2» даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.