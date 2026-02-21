Ричмонд
«Впервые без тебя»: Юлия Меньшова поздравила Веру Алентову с днем рождения

21 февраля Вере Алентовой исполнилось бы 84 года

21 февраля исполнилось бы 84 года народной артистке Вере Алентовой. В своем личном блоге дочь актрисы Юлия Меньшова трогательно обратилась к матери.

Юлия Меньшова и Вера Алентова, фото: соцсети
Юлия Меньшова и Вера Алентова, фото: соцсети

«Сегодня — твой день рождения. Впервые без тебя. Но я все больше ощущаю тебя в самой себе, и чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел…», — написала телеведущая.

Также Юлия опубликовала несколько снимков: фото молодой Алентовой с новорожденной дочерью на руках, совместное фото Юлии и Веры Валентиновны и снимок Алентовой в элегантной шляпе.

Вера Алентова, фото: соцсети
Вера Алентова, фото: соцсети

Напомним, Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. Артистка пришла на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского, где ей внезапно стало плохо. Спасти Веру Валентиновну не удалось. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.