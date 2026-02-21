20 февраля стало известно о внезапной смерти 39-летнего Николая Комягина, солиста группы Shortparis, музыканта, поэта, художника и актера. В 2022 году он снялся в сериале «Карамора» Данилы Козловского, в котором сыграл роль Владимира Маяковского.
Козловский отреагировал на новость о скоропостижной смерти Комягина.
В своем личном блоге он почтил память Николая: «Ушел из жизни Николай Комягин..остановилось сердце. Какая-то совсем оглушительная новость. Невероятной силы артист и музыкант, но в то же время удивительной интеллигентности и хрупкости человек. Это было настоящим счастьем чуть-чуть его знать и вместе работать. Как же бесконечно жаль. До злости жаль...».
О смерти музыканта первой сообщила Ксения Собчак. Она опубликовала новость в своем блоге.
«Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно», — написала журналистка.