Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Козловский отреагировал на смерть солиста Shortparis Николая Комягина

Музыкант снялся в сериале Козловского в роли поэта Маяковского в 2022 году

20 февраля стало известно о внезапной смерти 39-летнего Николая Комягина, солиста группы Shortparis, музыканта, поэта, художника и актера. В 2022 году он снялся в сериале «Карамора» Данилы Козловского, в котором сыграл роль Владимира Маяковского.

Николай Комягин в сериале «Карамора»
Николай Комягин в сериале «Карамора»

Козловский отреагировал на новость о скоропостижной смерти Комягина.

В своем личном блоге он почтил память Николая: «Ушел из жизни Николай Комягин..остановилось сердце. Какая-то совсем оглушительная новость. Невероятной силы артист и музыкант, но в то же время удивительной интеллигентности и хрупкости человек. Это было настоящим счастьем чуть-чуть его знать и вместе работать. Как же бесконечно жаль. До злости жаль...».

О смерти музыканта первой сообщила Ксения Собчак. Она опубликовала новость в своем блоге.

«Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно», — написала журналистка.