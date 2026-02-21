В своем личном блоге он почтил память Николая: «Ушел из жизни Николай Комягин..остановилось сердце. Какая-то совсем оглушительная новость. Невероятной силы артист и музыкант, но в то же время удивительной интеллигентности и хрупкости человек. Это было настоящим счастьем чуть-чуть его знать и вместе работать. Как же бесконечно жаль. До злости жаль...».