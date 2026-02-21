Возлюбленную Джейсона Стетхэма раскритиковали за изменившемся лицо: «Не узнать»

38-летняя модель дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, Роузи Хантингтон-Уайтли переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение модели в том, что она прибегла к удалению комков Биша.