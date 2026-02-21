Возлюбленную Джейсона Стетхэма раскритиковали за изменившемся лицо: «Не узнать»

Возлюбленную Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, раскритиковали за отекшее лицо на интервью. Об этом сообщает Daily Mail.
38-летняя модель дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, Роузи Хантингтон-Уайтли переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение модели в том, что она прибегла к удалению комков Биша.
«Не узнать», — написали пользователи соцсетей.
На прошлой неделе Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в темно-синем прозрачном макси-платье с золотой вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала на фоне панорамного окна. Снимок был сделан во время пребывания манекенщицы в Австралии.