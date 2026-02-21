Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленную Джейсона Стетхэма раскритиковали за изменившемся лицо: «Не узнать»

Модель Рози Хантингтон-Уайтли раскритиковали за отекшее лицо на интервью

Возлюбленную Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, раскритиковали за отекшее лицо на интервью. Об этом сообщает Daily Mail.

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети
Рози Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети

38-летняя модель дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, Роузи Хантингтон-Уайтли переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение модели в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

«Не узнать», — написали пользователи соцсетей.

На прошлой неделе Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в темно-синем прозрачном макси-платье с золотой вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала на фоне панорамного окна. Снимок был сделан во время пребывания манекенщицы в Австралии.