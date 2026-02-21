Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тимоти Шаламе рассказал о сюрпризе от Кайли Дженнер на его день рождения

Бизнесвумен Кайли Дженнер арендовала кинотеатр для Тимоти Шаламе в честь его дня рождения
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Актер Тимоти Шаламе рассказал о сюрпризе от Кайли Дженнер на его день рождения. Об этом сообщает People.

Кайли Дженнер арендовала кинотеатр для Тимоти Шаламе в честь его дня рождения.

«По дороге туда я был раздражен, потому что не знал, куда она меня везет. Я пришел в кинотеатр, а там на IMAX показывали “Интерстеллар”. Я видел его приблизительно 22 раза. Когда он только вышел, я 12 раз смотрел его в кинотеатре», — рассказал актер.

12 января Кайли Дженнер посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», чтобы поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе. Модель не сопровождала актера на красной дорожке, но присутствовала в зале. Интернет-пользователи обратили внимание, что рядом с местами знаменитостей стояла именная табличка, на которой бизнесвумен была указана как Дженнер-Шаламе. Поклонники отметили, что влюбленные оценили деталь, но не удивились, когда увидели ее. Некоторые предположили, что они тайно сыграли свадьбу.

При этом инсайдер издания E! News назвал карточку с именем Дженнер-Шаламе фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о свадьбе.