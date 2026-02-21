Актер Тимоти Шаламе рассказал о сюрпризе от Кайли Дженнер на его день рождения. Об этом сообщает People.
Кайли Дженнер арендовала кинотеатр для Тимоти Шаламе в честь его дня рождения.
«По дороге туда я был раздражен, потому что не знал, куда она меня везет. Я пришел в кинотеатр, а там на IMAX показывали “Интерстеллар”. Я видел его приблизительно 22 раза. Когда он только вышел, я 12 раз смотрел его в кинотеатре», — рассказал актер.
12 января Кайли Дженнер посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», чтобы поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе. Модель не сопровождала актера на красной дорожке, но присутствовала в зале. Интернет-пользователи обратили внимание, что рядом с местами знаменитостей стояла именная табличка, на которой бизнесвумен была указана как Дженнер-Шаламе. Поклонники отметили, что влюбленные оценили деталь, но не удивились, когда увидели ее. Некоторые предположили, что они тайно сыграли свадьбу.
При этом инсайдер издания E! News назвал карточку с именем Дженнер-Шаламе фейком, сгенерированным искусственным интеллектом. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о свадьбе.