Раскрыты подробности госпитализации звезды «СашиТани»

Известный киноактер Андрей Гайдулян накануне опубликовал в соцсети фото из больничной палаты. Что случилось с актером, aif.ru сообщил его PR-агент Антон Богославский.
«С Андреем все хорошо. Ему действительно провели операцию. Андрей повредил мениск во время игры в теннис. Он играет уже много лет, но в этот раз что-то пошло не так. Операция прошла быстро и успешно. Сейчас Андрей идёт на поправку. Пока остается в больнице, в стационаре. Динамика выздоровления очень хорошая. На днях Андрей уже будет выписан», — рассказал он.
Напомним, более 10 лет назад у Андрея Гайдуляна диагностировали тяжелое заболевание — лимфому Ходжкина. Он прошел несколько курсов химиотерапии, благодаря чему рак отступил.