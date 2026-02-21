Раскрыты подробности госпитализации звезды «СашиТани»

«С Андреем все хорошо. Ему действительно провели операцию. Андрей повредил мениск во время игры в теннис. Он играет уже много лет, но в этот раз что-то пошло не так. Операция прошла быстро и успешно. Сейчас Андрей идёт на поправку. Пока остается в больнице, в стационаре. Динамика выздоровления очень хорошая. На днях Андрей уже будет выписан», — рассказал он.