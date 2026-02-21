Ричмонд
Водолазкин рассказал о работе с Кустурицей над фильмом «Лавр»

Водолазкин рассказал о работе с Кустурицей над экранизацией романа «Лавр»
Евгений Водолазкин на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Евгений Водолазкин на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Писатель Евгений Водолазкин рассказал РИА Новости, что для начала работы над экранизацией «Лавра» сербским режиссером Эмиром Кустурицей, необходимо согласовать их графики.

Ранее Кустурица на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что планирует снять фильм по роману «Лавр».

«Проект на стадии начала, пока мы не можем согласовать графики. Кустурица — человек мирового кино и чрезвычайно востребован. Проблема в том, что нам надо найти общее время, чтобы этот фильм состоялся», — сказал писатель.

Евгений Водолазкин — российский писатель, многократный лауреат российских литературных премий, среди которых «Большая книга» и «Ясная Поляна». Его роман «Лавр» вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты Guardian, а каждая новая книга становилась бестселлером. В ноябре 2025 года в прокат вышла экранизация романа «Авиатор» с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.