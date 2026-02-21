Ричмонд
Муцениеце поддержала дочь от Прилучного на соревнованиях по конному спорту

Актриса сообщила, что Мия заняла второе место
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети

Агата Муцениеце пришла поддержать девятилетнюю дочь Мию на первых соревнованиях по конному спорту. 36-летняя актриса сфотографировала девочку в костюме для верховой езды.

«Ну что, друзья! Экстренное включение. Мы пришли поддержать Мию, у нее сегодня первое соревнование на лошадках! Разве не классно?» — высказалась звезда сериала «Закрытая школа».

Мия Прилучная, фото: соцсети
Мия Прилучная, фото: соцсети

Мия волновалась перед стартом, но выступила достойно. Школьница заняла второе место. Муцениеце сняла наследницу во время награждения и гордо заявила: «Ну, моя!».

«Поздравляю! Молодец!» — обратилась актриса к дочери. Она также спросила, счастлива ли Мия. Девочка ответила утвердительно.

Мия Прилучная заняла второе место на соревнованиях по конному спорту, фото: соцсети
Мия Прилучная заняла второе место на соревнованиях по конному спорту, фото: соцсети

Актриса родила дочь Мию в первом браке с актером Павлом Прилучным. У звезд также есть 13-летний сын Тимофей. В 2020 году артисты развелись. В браке они прожили почти десять лет.

В 2024 году стало известно, что Тимофей после каникул отказался возвращаться к матери. Около года он жил с отцом и его новой семье, а с мамой и ее родственниками не хотел видеться и общаться. К счастью, летом 2025-го Муцениеце наладила отношения с сыном, после чего школьник переехал жить к ней.

Агата Муцениеце с Мией и Тимофеем
Агата Муцениеце с Мией и ТимофеемИсточник: соцсети

В мае того же года артистка сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного Петра Дрангу. Они сыграли свадьбу в конце августа, а 1 декабря у супругов родилась дочь. Пока они скрывают ее имя.

Накануне Агата Муцениеце показала себя с ярким макияжем и прической.