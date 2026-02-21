В 2024 году стало известно, что Тимофей после каникул отказался возвращаться к матери. Около года он жил с отцом и его новой семье, а с мамой и ее родственниками не хотел видеться и общаться. К счастью, летом 2025-го Муцениеце наладила отношения с сыном, после чего школьник переехал жить к ней.