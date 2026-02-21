Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая намекнула, что уже вышла замуж за Тома Холланда

Актрису Зендаю увидели на прогулке с обручальным кольцом
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и певица Зендая намекнула, что уже могла выйти замуж за звезду «Человека-паука» Тома Холланда. Об этом пишет Daily Mail.

Очевидцы заметили 29-летнюю артистку на прогулке по Лос-Анджелесу с новым золотым кольцом на безымянном пальце.

Пока пара не комментировала слухи о браке.

Зендая подтвердила, что помолвлена с Холландом, на прошлогодней церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Позже в 2025 году она продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе.

По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.