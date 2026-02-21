Стала известна причина смерти актера Михаила Синтина из «Реальных пацанов»

«Миша всегда был против вызова врача на дом. После его операции это очень безответственно. И очень страшно.У него была опухоль мозга. Но его спасли врачи, потому что я сразу обратилась в хорошую клинику. Это было 5 лет назад. Говорили, что все, а мы его выходили. И он продолжил работать. Без работы не мог. Он ведь очень талантлив и умен. Был», - объяснила собеседница издания.