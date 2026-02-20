Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться

В опубликованном ролике 67-летняя звезда «Основного инстинкта» задалась вопросом, почему в 2026 году людей по-прежнему больше возмущает голое тело, чем насилие. Она рассказала о недавном случае, который произошел с ней во время работы над фильмом «Богиня». По ее словам, съемочная группа попросила убрать из кадра портрет обнаженной женщины.