Гарик Харламов опубликовал редкое фото с женой в день ее рождения

Актер показал совместное фото с Катериной Ковальчук в день ее рождения
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук / фото: соцсети
Шоумен Гарик Харламов опубликовал в соцсети редкое фото с женой в день ее рождения. Артист публично признался в любви актрисе Катерине Ковальчук в день ее рождения. Имениннице исполнилось 33 года.

«С днем рождения, моя любовь! Супруге сегодня опять 18! Люблю и уповаю», — написал юморист.

Креативный продюсер Comedy Club начал встречаться с Ковальчук через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у шоумена есть 12-летняя дочь Анастасия.

Харламов говорил в интервью, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

Ковальчук признавалась, что пять лет боролась за отношения с Харламовым. Актриса счастлива, что им удалось создать семью. Знаменитость хочет стать матерью и родить ребенка от любимого человека, но не торопит события.