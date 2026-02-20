Гарик Харламов опубликовал редкое фото с женой в день ее рождения

Харламов говорил в интервью, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.