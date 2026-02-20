Ричмонд
Папарацци впервые за долгое время засняли Леонардо ДиКаприо на публике без маски

Актера засняли с отцом во время похода в ресторан
Леонардо Ди Каприо с отцом
Леонардо Ди Каприо с отцомИсточник: Legion-Media

Накануне Леонардо ДиКаприо и его отец Джордж сходили ужин в популярный ресторан Funke в Беверли‑Хиллз — папарацци запечатлели их по пути в заведение. 51‑летний актер был без медицинской маски. Напомним, он почти всегда прячет лицо на публике, чтобы остаться инкогнито. Кадры опубликовал Daily Mail.

На Лео были джинсы, темно‑синий джинсовый жакет, худи на молнии и черная бейсболка с логотипом LA. 82‑летний Джордж ДиКаприо выбрал черный удлиненный жакет с белой рубашкой и узкие серые брюки.

Леонардо поддерживает близкие отношения с отцом. Родители актера развелись вскоре после его рождения, но сохранили дружеские отношения и даже жили в соседних домах, чтобы поочередно заниматься воспитанием сына. Известно, что Джордж ДиКаприо — творческий человек: он работает художником комиксов, писателем и перформансистом.