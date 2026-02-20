Папарацци впервые за долгое время засняли Леонардо ДиКаприо на публике без маски

Накануне Леонардо ДиКаприо и его отец Джордж сходили ужин в популярный ресторан Funke в Беверли‑Хиллз — папарацци запечатлели их по пути в заведение. 51‑летний актер был без медицинской маски. Напомним, он почти всегда прячет лицо на публике, чтобы остаться инкогнито. Кадры опубликовал Daily Mail.