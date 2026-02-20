Богомолов назвал великим делом создание Музея памяти в Москве

«Открытие Музея памяти — это великое дело, особенно в наши дни. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли. Здесь новые и новые поколения будут узнавать о страданиях и подвигах нашего народа, о преступлениях нацистов. И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость — это то, что всегда будет объединять нас как народ», — сказал Богомолов.