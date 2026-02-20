Богомолов назвал великим делом создание Музея памяти в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов считает, что создание в Москве Музея памяти жертв геноцида советского народа позволит сплотить людей и не дать забыть преступления нацистов. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.
«Открытие Музея памяти — это великое дело, особенно в наши дни. Нация не должна забывать страшных страниц истории, не должна забывать преступления тех, кто пытался сломить ее дух, кто пытался стереть ее с лица земли. Здесь новые и новые поколения будут узнавать о страданиях и подвигах нашего народа, о преступлениях нацистов. И эта память, ее пульсация, этот сплав боли, гнева, благодарности нашим предкам и гордости за их стойкость — это то, что всегда будет объединять нас как народ», — сказал Богомолов.
Как сообщалось, Первый национальный музей памяти, где расскажут обо всех этапах военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, появится в Москве в этом году. Директором музея назначена Наталья Калашникова, которая с апреля 2025 года возглавляет музей «Смоленская крепость», имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг. Информация о создании Музея памяти также размещена на сайте Музея истории ГУЛАГа, который приостановил работу в ноябре 2024 года.