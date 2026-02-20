Актер Денис Кравцов из «Глухаря» и «Часа Волкова» умер на 43-м году жизни

Денис Кравцов снимался в кино с 2001 года. Он известен публике по таким проектам, как «Чайная вечеринка», «Внеземной», «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Подруга банкира», «Женские истории», «Примадонна», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и другим. в МТЦ «Вишневый сад» он служил с 2014 года.