Стало известно, что спровоцировало Шайа Лабафа на драку

Дэмнит был в баре, когда, по его словам, Лабаф напал на него 16 февраля. Дэмнит утверждает, что пытался разрядить ситуацию и не отвечал на агрессию, но Лабаф якобы нападал на него и нецензурно обзывал, намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию накрашенного оппонента и других присутствующих.