Герой СВО снял фильм о сражении на Времевском выступе

Офицер Артемов снял фильм о боях на Времевском выступе «СВОИ. Баллада о войне»

Фронтовой офицер и кавалер ордена Мужества Артем Артемов снял художественный фильм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала НТВ, где пройдет премьера картины.

СВОИ. Баллада о войне
СВОИ. Баллада о войне

Проект получил название «СВОИ. Баллада о войне». Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в ходе сражения на Времевском выступе в июне 2023 года. По сценарию, группа добровольцев прибывает на ротацию в небольшую деревушку где-то в Запорожье, неподалеку от линии разграничения.

Сам Артемов, ставший режиссером ленты, рассказал, что просто хотел рассказать правду о пережитых им самим событиях.

«Хотелось рассказать то, что я видел, а не то, что придумали сценаристы. Именно то, что происходило. Рассказать о друзьях, которые ушли. И о друзьях, которые остались живы», — сообщил постановщик.

Известно, что главную роль в фильме исполнил Константин Демидов. Премьера состоится в эфире телеканала НТВ, 24 февраля в 22:15 по московскому времени.