«Буратино» откроет Фестиваль российского кино в Армении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина откроет Фестиваль российского кино в Армении, который пройдет в Ереване с 20 по 22 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Art Pictures Distribution.
«Art Pictures Distribution представит фильм в Ереване — “Буратино” откроет фестиваль, который пройдет с 20 по 22 февраля. Фильм откроет Фестиваль российского кино в Армении, организованный “Роскино” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Фильм вышел в широкий прокат в России 1 января 2026 года и, по информации пресс-службы, спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино» собрал более 2,3 млрд рублей. Картина продолжает международное продвижение.
Роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн. Виктория Исакова и Александр Петров сыграли Лису Алису и кота Базилио, Тортиллу — Светлана Немоляева. Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук.