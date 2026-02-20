Ричмонд
16-летняя Анна Пересильд снялась в купальнике на берегу океана

Актриса месяц назад отдыхала в Таиланде

Анна Пересильд поделилась архивными кадрами, сделанными месяц назад во время отдыха в Таиланде. 16-летняя актриса была запечатлена в черном раздельном купальнике и белой рубашке, которую она завязала на талии. Звезда «Алисы в Стране Чудес» позировала на берегу океана.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Также она примерила облегающее длинное платье с декольте. Наряд подчеркнул точеную фигуру юной артистки. Пересильд позировала и в черном платье на тонких бретелях с декольте. Кроме того, она показала, как во время отпуска кормила слона.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

«Совершенно прекрасный и чудесный период случился в моей жизни месяц назад», — сообщила актриса.

Одним из первых фотографии оценил ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. Он оставил в комментариях эмодзи. «Миллиард сердечек вам шлю в ответ!» — ответила ему Пересильд.

Поклонники актрисы также сделали ей комплименты.

«Аня, вы красавица! И закат прекрасный», «Какая же она прекрасная», «Какие красивые фотографии», «Анечка, незаконно быть такой красивой», «Ангельская красота», «Невероятной красоты девочка, фигурка точеная», «Луч солнца», «Анечка, ты самая красивая. Лучик солнца, сияешь каждый день», — написали они в комментариях.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Ранее Анна Пересильд призналась, что ей тяжело смотреть фильмы со своим участием. Актриса сообщила, что ей трудно видеть себя на экране — она постоянно находится в напряжении, переживая за возможные ошибки.