19-летняя Олексюк рассказала, на что готова ради роли: «Нет никаких запретов»

Юную звезду смущают только постельные сцены, которые стали ее актерским табу. В интервью Олексюк уверенно отказалась оголяться в кадре. «Всегда стараюсь обсуждать сценарий с режиссером и делать все от меня возможное, но вот оголяться в кадре действительно не буду — считаю, мне это не нужно», — заявила Александрина.