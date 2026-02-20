19-летняя Олексюк рассказала, на что готова ради роли: «Нет никаких запретов»

Восходящая звезда, известная зрителю по сериалу «Госзащита», 19‑летняя актриса Александрина Олексюк рассказала, на что готова ради главной роли. Что касается внешности — девушка готова на любые эксперименты. Ради участия в сериале она перекрасилась из блондинки в брюнетку.
«Пока у меня нет никаких запретов касательно этой темы: думаю, все обсуждаемо. И если для моей героини действительно важны какие‑то изменения в моей внешности, то, думаю, моя задача — сделать все, чтобы максимально соответствовать ее образу», — рассказала Александрина в интервью Леди Mail.
Юную звезду смущают только постельные сцены, которые стали ее актерским табу. В интервью Олексюк уверенно отказалась оголяться в кадре. «Всегда стараюсь обсуждать сценарий с режиссером и делать все от меня возможное, но вот оголяться в кадре действительно не буду — считаю, мне это не нужно», — заявила Александрина.
Кроме того, она поделилась впечатлениями от съемок с опытными коллегами: Кристиной Бабушкиной, Александром Половцевым, Владимиром Сычевым. Актриса отметила, что совместных сцен было немного, но она ощущала атмосферу поддержки, которая «витала в воздухе».
Помимо сериала, Александрина успела сняться в еще нескольких проектах. К выходу готовятся драма «Красота», комедия «Тетка», продолжение мелодрамы «Искусство соблазна», сериал «Учитель года».