Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

19-летняя Олексюк рассказала, на что готова ради роли: «Нет никаких запретов»

Юную звезду смущают только постельные сцены
Александрина Олексюк, фото: пресс-служба СТС
Александрина Олексюк, фото: пресс-служба СТС

Восходящая звезда, известная зрителю по сериалу «Госзащита», 19‑летняя актриса Александрина Олексюк рассказала, на что готова ради главной роли. Что касается внешности — девушка готова на любые эксперименты. Ради участия в сериале она перекрасилась из блондинки в брюнетку.

«Пока у меня нет никаких запретов касательно этой темы: думаю, все обсуждаемо. И если для моей героини действительно важны какие‑то изменения в моей внешности, то, думаю, моя задача — сделать все, чтобы максимально соответствовать ее образу», — рассказала Александрина в интервью Леди Mail.

Юную звезду смущают только постельные сцены, которые стали ее актерским табу. В интервью Олексюк уверенно отказалась оголяться в кадре. «Всегда стараюсь обсуждать сценарий с режиссером и делать все от меня возможное, но вот оголяться в кадре действительно не буду — считаю, мне это не нужно», — заявила Александрина.

Кроме того, она поделилась впечатлениями от съемок с опытными коллегами: Кристиной Бабушкиной, Александром Половцевым, Владимиром Сычевым. Актриса отметила, что совместных сцен было немного, но она ощущала атмосферу поддержки, которая «витала в воздухе».

Помимо сериала, Александрина успела сняться в еще нескольких проектах. К выходу готовятся драма «Красота», комедия «Тетка», продолжение мелодрамы «Искусство соблазна», сериал «Учитель года».