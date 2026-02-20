Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В трейлере «Истории игрушек 5» показали лысеющего Вуди и вызвали слезы у миллениалов

Мировая премьера пятой части «Истории игрушек» ожидается 17 июня

Создатели мультфильма «История игрушек 5» представили новый трейлер, который растрогал поклонников франшизы, сообщает Life.ru. Авторы показали лысеющего шерифа Вуди — главного героя, знакомого зрителям с 1995 года.

Создателям мультфильма удалось найти точку давления на ностальгию, обращаясь к тем, кто вырос на первых частях мультфильма. Зрители в соцсетях уже отметили, что сценаристы нашли способ заставить плакать даже 30-летних.

Мировая премьера пятой части «Истории игрушек» ожидается 17 июня. Сюжет расскажет о том, как игрушки столкнулись с новым конкурентом в борьбе за детское внимание — современными электронными гаджетами.

Франшиза «История игрушек» стартовала в 1995 году и стала первой полнометражной лентой, полностью созданной с помощью компьютерной анимации. Главные герои — ковбой Вуди и космический рейнджер Базз Лайтер — одни из самых узнаваемых анимационных персонажей в мире.