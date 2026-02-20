Ричмонд
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал о ссорах с ней

Джим Кертис признался, что в их отношениях порой бывают мелкие ссоры
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети

Джим Кертис рассказал, как он и его возлюбленная Дженнифер Энистон ведут себя во время ссор. По словам гипнотерапевта, конфликты в их отношениях тоже бывают, но они стараются к ним относиться позитивно.

«Мы много времени проводим вместе дома. Иногда у нас случаются небольшие ссоры», — рассказал Кертис в подкасте Ced with Intention.

По его словам, у них есть несколько вариантов решения подобных проблем.

Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом, фото: соцсети

«У нас есть три варианта: либо молчать и злиться, либо уйти из дома, либо подумать о том, как это исправить, либо сказать: “Вот так получилось, извини”, — и все изменить», — отметил Кертис.

Он добавил, что нужно работать над отношениями, чтобы эти проблемы не возвращались. Гипнотерапевт уверен, что в противном случае в паре потеряется доверие.

Также Кертис подчеркнул, что партнерам важно заранее обговорить правила, которые будут в их союзе.

Дженнифер Энистон с возлюбленным, фото: соцсети
Дженнифер Энистон с возлюбленным, фото: соцсети

«Мы все настолько запутаны, что если мы не начнем осознанно и активно бороться с этим, то все наши внутренние переживания будут всплывать, и мы просто не будем знать, как с ними справляться вместе», — высказался специалист.

До этого Джим Кертис рассказал, что познакомился с актрисой в компании общих друзей. По сообщениям западных СМИ, они начали встречаться еще летом 2024 года. Однако впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке.

Ранее возлюбленный Дженнифер Энистон трогательно поздравил ее с 57-летием.