Аглаю Тарасову после смены имиджа сравнили с Ларисой Гузеевой

Актриса недавно перекрасилась в более темный цвет
Аглая Тарасова перекрасилась в более темный цвет, фото: соцсети
Аглая Тарасова перекрасилась в более темный цвет, фото: соцсети

Аглая Тарасова сменила имидж. 31-летняя актриса решила стать немного темнее, так как ее натуральный цвет волос выгорел на солнце.

«У меня мой родной цвет волос, но последний год я много была под солнцем, и у меня очень выгорели волосы. Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать», — рассказала артистка.

Аглая Тарасова после смены имиджа, фото: соцсети
Аглая Тарасова после смены имиджа, фото: соцсети

Стилист Ольга Дементьева перекрасила Тарасову в более темный цвет. Звезда фильма «Кто-то должен умереть» была довольна результатом.

В новом образе некоторые поклонники сравнили ее с Ларисой Гузеевой. Они считают, что актриса стала очень похожа на свою старшую коллегу. Другие также увидели сходства с Марией Ароновой, коллегой Тарасовой про фильму «Лед».

Лариса Гузеева на шоу «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева на шоу «Давай поженимся!»

«Гузеева на минималках», «Сразу Аронова стала», «На Гузееву стала похожа», «Была Аглая Тарасова, стала Лариса Гузеева», «И вышла Лариса Гузеева», «Мне одной она напоминает Ларису Гузееву в молодости?», «Аглая стала очень похожа на Ларису Гузееву», «Как дочь Ароновой теперь. Это комплимент», «Гузеева в молодости», «Какая-то Лариса Гузеева вышла», — писали комментаторы.

Ранее Аглая Тарасова снялась в полупрозрачном мини-платье. 