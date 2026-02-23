Как Новый год трудно представить себе без «Иронии судьбы», так и 23 февраля — без «Офицеров». Фильм о судьбах военных Ивана Вараввы, Алексея Трофимова и его жены Любы стал по-настоящему народным, хотя чиновники предрекали ему провал — первый показ именно таким и получился. Спасти прокат помогла счастливая случайность. Почему Василий Лановой сначала не соглашался играть Ивана Варавву, как съемки помирили исполнителей главных ролей, которые не общались друг с другом больше десяти лет, что вырезали из сценария — об этих и других фактах в статье Кино Mail.
1. Из сценария вырезали сюжетную линию о сталинских репрессиях
Сценарий для фильма написал Борис Васильев — фронтовик, автор пронзительной повести «А зори здесь тихие». Изначально Васильев готовил материал для двух серий: в конце первой и Трофимов, и Варавва должны были оказаться в лагерях, попав под машину репрессий конца 1930-х. Их отпускают с началом Великой Отечественной.
Тема для писателя была личной — его отец, офицер Красной Армии Лев Васильев, тоже был репрессирован и сидел в одной камере с будущим маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Но в Госкино решили сократить фильм до одной серии и убрать линию о репрессиях. Васильев отказался сам резать сценарий, поэтому пригласили второго — Кирилла Рапопорта. Позднее в интервью Васильев раскрывал смысл финальной встречи седовласых генералов Трофимова и Вараввы — они были удивлены и обрадованы, что оба остались живы после лагерей.
2. Фильм примирил давних недругов Юматова и Ланового
В роли Алексея Трофимова автор сценария фронтовик Борис Васильев видел такого же фронтовика Георгия Юматова, и ему удалось «продавить» его кандидатуру, несмотря на то, что актер имел репутацию ненадежного из-за пристрастия к крепким напиткам. Юматов 15-летним мальчишкой ушел на войну, освобождал Бухарест и Будапешт, был несколько раз ранен. Так что следы от пуль и шрамы на его спине в сцене, где он сообщает жене об очередном переезде, настоящие.
А вот на роль Ивана Вараввы пробовались более четырех десятков актеров. В итоге комиссия утвердила Олега Ефремова, но он в конце концов отказался из-за сильной занятости. Василий Лановой сначала отверг сценарий, так как не мог себе объяснить поступки своего героя и его многолетнюю преданную любовь к жене друга. Ключ к пониманию появился после точной характеристики одного из членов съемочной группы: Варавва — это романтическая часть всего российского офицерства.
Была еще одна преграда: Лановой и Юматов недолюбливали друг друга. Дело в том, что в середине 50-х Георгий Александрович начал сниматься в главной роли в фильме «Павел Корчагин», но режиссеры внезапно заменили его на молодого Василия Ланового. Юматов серьезно обиделся. Но на съемках «Офицеров» актеры начали симпатизировать друг другу, а после стали друзьями до конца жизни.
3. Юматов и Лановой спасли жизнь Алине Покровской
Любу Трофимову должна была играть Елена Добронравова. Но актриса настаивала на изменении сценария — по ее мнению, жена Алексея должна была ответить взаимностью Ивану. С Добронравовой в итоге не сработались и пригласили на роль Алину Покровскую. Кстати, помощник режиссера однажды увидела актрису в троллейбусе и пригласила на пробы.
Начало фильма — это приключенческий боевик, где было много конных сцен со стрельбой. Во время натурных съемок под Ашхабадом, лошадь, на которой сидела Покровская, понеслась к пропасти. Юматов вовремя увидел это и закричал всей группе, а Лановой быстро догнал верхом скакуна и остановил его.
4. Экранный внук стал дипломатом в жизни
Обаятельного лопоухого суворовца Ивана Трофимова — внука Любы и Алексея — сыграл 11-летний Андрей Громов, до этого снимавшийся в «Приключениях желтого чемоданчика». Роль принесла мальчику всесоюзную популярность и многочисленные предложения о съемках. Но после «Офицеров» Андрей принял взрослое решение о том, что кино — не для него. Он закончил МГИМО и до сих пор служит в Министерстве иностранных дел РФ.
5. Благодаря «Офицерам» нашлась мать ребенка-отказника
По сюжету, Маша Белкина — подруга сына Трофимовых Егора — оставляет новорожденного сына Ивана в санитарном поезде у Любови Андреевны, чтобы самой отправиться на фронт. Для этого эпизода из дома малютки взяли 11-месячного Володю, от которого отказалась молодая мать. После выхода фильма на экраны женщина узнала своего ребенка и забрала его домой.
6. Фильму предрекали провал
От «Офицеров» не ждали многого, даже сами актеры не питали особых надежд на то, что лента станет популярной. Во многом из-за режиссера — Владимир Роговой был талантливым кинодиректором, но решился попробовать себя за камерой и «Офицеры» стали его первой работой. На съемках маститые артисты часто подтрунивали над начинающим режиссером, отправляли его покурить, а сами «докручивали» сцены. К тому же для съемок предоставили не очень качественную черно-белую кинопленку — это тоже был своеобразный маркер. В цвете фильм представили зрителям в 2011 году.
7. Прокат фильма «спасла» жена офицера
Худкомиссия присвоила ленте низкую, третью категорию, что означало маленькое количество копий, а значит, только единицы кинотеатров могли его показать. Премьера состоялась в середине лета 1971 года, в разгар сезона отпусков. Видимо, этим объяснялся полупустой зал кинотеатра «Россия». Так и мог фильм остаться почти незамеченным зрителем, если бы на том сеансе не оказалась Клавдия Акентьева — супруга министра обороны СССР Андрея Гречко. Она была потрясена картиной, ведь в Любе Трофимовой она узнала себя и других таких же офицерских жен.
Клавдия Владимировна показала ленту супругу, тот также остался под впечатлением от увиденного и отвез картину Брежневу. Леонид Ильич одобрил «Офицеров», чиновникам пришлось повысить категорию фильма. Второй премьерный показ состоялся уже в середине сентября 1971 года и после этого фильм «зазвучал» по всей огромной стране — за билетами выстраивались очереди, за неполный год его посмотрели более 53 млн человек.
8. Создатели фильма отстояли перед чиновниками финальную песню
В конце фильма звучит щемящая песня «От героев былых времен», под которую показывают хронику военных лет, кадры молодых Вараввы и Трофимова, гибель его сына. Стихи написал Евгений Агранович, участник Великой Отечественной войны, а исполнил второй режиссер картины Владимир Златоустовский. Худсовет такой вариант не одобрил — чиновники требовали прекратить самодеятельность и записать песню в исполнении профессиональных певцов. Большими усилиями создателям удалось отстоять любительскую, но очень искреннюю версию Златоустовского. Возможно, поэтому песня как и фильм тоже быстро стала народной.