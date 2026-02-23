От «Офицеров» не ждали многого, даже сами актеры не питали особых надежд на то, что лента станет популярной. Во многом из-за режиссера — Владимир Роговой был талантливым кинодиректором, но решился попробовать себя за камерой и «Офицеры» стали его первой работой. На съемках маститые артисты часто подтрунивали над начинающим режиссером, отправляли его покурить, а сами «докручивали» сцены. К тому же для съемок предоставили не очень качественную черно-белую кинопленку — это тоже был своеобразный маркер. В цвете фильм представили зрителям в 2011 году.