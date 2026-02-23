Вашингтон
Должен был провалиться в прокате: 8 неожиданных фактов о фильме «Офицеры»

Когда картина «Офицеры» только готовилась к выходу, в её успех почти не верили: сценарий называли рискованным, а проект — слишком «тихим» для большого проката. Но фильм не просто выстоял — он стал народной классикой
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

Как Новый год трудно представить себе без «Иронии судьбы», так и 23 февраля — без «Офицеров». Фильм о судьбах военных Ивана Вараввы, Алексея Трофимова и его жены Любы стал по-настоящему народным, хотя чиновники предрекали ему провал — первый показ именно таким и получился. Спасти прокат помогла счастливая случайность. Почему Василий Лановой сначала не соглашался играть Ивана Варавву, как съемки помирили исполнителей главных ролей, которые не общались друг с другом больше десяти лет, что вырезали из сценария — об этих и других фактах в статье Кино Mail. 

1. Из сценария вырезали сюжетную линию о сталинских репрессиях

Сценарий для фильма написал Борис Васильев — фронтовик, автор пронзительной повести «А зори здесь тихие». Изначально Васильев готовил материал для двух серий: в конце первой и Трофимов, и Варавва должны были оказаться в лагерях, попав под машину репрессий конца 1930-х. Их отпускают с началом Великой Отечественной.

Тема для писателя была личной — его отец, офицер Красной Армии Лев Васильев, тоже был репрессирован и сидел в одной камере с будущим маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Но в Госкино решили сократить фильм до одной серии и убрать линию о репрессиях. Васильев отказался сам резать сценарий, поэтому пригласили второго — Кирилла Рапопорта. Позднее в интервью Васильев раскрывал смысл финальной встречи седовласых генералов Трофимова и Вараввы — они были удивлены и обрадованы, что оба остались живы после лагерей.  

2. Фильм примирил давних недругов Юматова и Ланового

Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

В роли Алексея Трофимова автор сценария фронтовик Борис Васильев видел такого же фронтовика Георгия Юматова, и ему удалось «продавить» его кандидатуру, несмотря на то, что актер имел репутацию ненадежного из-за пристрастия к крепким напиткам. Юматов 15-летним мальчишкой ушел на войну, освобождал Бухарест и Будапешт, был несколько раз ранен. Так что следы от пуль и шрамы на его спине в сцене, где он сообщает жене об очередном переезде, настоящие.

А вот на роль Ивана Вараввы пробовались более четырех десятков актеров. В итоге комиссия утвердила Олега Ефремова, но он в конце концов отказался из-за сильной занятости. Василий Лановой сначала отверг сценарий, так как не мог себе объяснить поступки своего героя и его многолетнюю преданную любовь к жене друга. Ключ к пониманию появился после точной характеристики одного из членов съемочной группы: Варавва — это романтическая часть всего российского офицерства.

Была еще одна преграда: Лановой и Юматов недолюбливали друг друга. Дело в том, что в середине 50-х Георгий Александрович начал сниматься в главной роли в фильме «Павел Корчагин», но режиссеры внезапно заменили его на молодого Василия Ланового. Юматов серьезно обиделся. Но на съемках «Офицеров» актеры начали симпатизировать друг другу, а после стали друзьями до конца жизни. 

3. Юматов и Лановой спасли жизнь Алине Покровской 

Любу Трофимову должна была играть Елена Добронравова. Но актриса настаивала на изменении сценария — по ее мнению, жена Алексея должна была ответить  взаимностью Ивану. С Добронравовой в итоге не сработались и пригласили на роль Алину Покровскую. Кстати, помощник режиссера однажды увидела актрису в троллейбусе и пригласила на пробы.

Начало фильма — это приключенческий боевик, где было много конных сцен со стрельбой. Во время натурных съемок под Ашхабадом, лошадь, на которой сидела Покровская, понеслась к пропасти. Юматов вовремя увидел это и закричал всей группе, а Лановой быстро догнал верхом скакуна и остановил его. 

4. Экранный внук стал дипломатом в жизни

Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

Обаятельного лопоухого суворовца Ивана Трофимова — внука Любы и Алексея  — сыграл 11-летний Андрей Громов, до этого снимавшийся в «Приключениях желтого чемоданчика». Роль принесла мальчику всесоюзную популярность и многочисленные предложения о съемках. Но после «Офицеров» Андрей принял взрослое решение о том, что кино — не для него. Он закончил МГИМО и до сих пор служит в Министерстве иностранных дел РФ. 

5. Благодаря «Офицерам» нашлась мать ребенка-отказника 

По сюжету, Маша Белкина — подруга сына Трофимовых Егора — оставляет новорожденного сына Ивана в санитарном поезде у Любови Андреевны, чтобы самой отправиться на фронт. Для этого эпизода из дома малютки взяли 11-месячного Володю, от которого отказалась молодая мать. После выхода фильма на экраны женщина узнала своего ребенка и забрала его домой. 

6. Фильму предрекали провал

Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

От «Офицеров» не ждали многого, даже сами актеры не питали особых надежд на то, что лента станет популярной. Во многом из-за режиссера — Владимир Роговой был талантливым кинодиректором, но решился попробовать себя за камерой и «Офицеры» стали его первой работой. На съемках маститые артисты часто подтрунивали над начинающим режиссером, отправляли его покурить, а сами «докручивали» сцены. К тому же для съемок предоставили не очень качественную черно-белую кинопленку — это тоже был своеобразный маркер. В цвете фильм представили зрителям в 2011 году.

7. Прокат фильма «спасла» жена офицера 

Худкомиссия присвоила ленте низкую, третью категорию, что означало маленькое количество копий, а значит, только единицы кинотеатров могли его показать. Премьера состоялась в середине лета 1971 года, в разгар сезона отпусков. Видимо, этим объяснялся полупустой зал кинотеатра «Россия». Так и мог фильм остаться почти незамеченным зрителем, если бы на том сеансе не оказалась Клавдия Акентьева — супруга министра обороны СССР Андрея Гречко. Она была потрясена картиной, ведь в Любе Трофимовой она узнала себя и других таких же офицерских жен. 

Клавдия Владимировна показала ленту супругу, тот также остался под впечатлением от увиденного и отвез картину Брежневу. Леонид Ильич одобрил «Офицеров», чиновникам пришлось повысить категорию фильма. Второй премьерный показ состоялся уже в середине сентября 1971 года и после этого фильм «зазвучал» по всей огромной стране — за билетами выстраивались очереди, за неполный год его посмотрели более 53 млн человек.  

8. Создатели фильма отстояли перед чиновниками финальную песню

Кадр из фильма «Офицеры»
Кадр из фильма «Офицеры»

В конце фильма звучит щемящая песня «От героев былых времен», под которую показывают хронику военных лет, кадры молодых  Вараввы и Трофимова, гибель его сына. Стихи написал Евгений Агранович, участник Великой Отечественной войны, а исполнил второй режиссер картины Владимир Златоустовский. Худсовет такой вариант не одобрил — чиновники требовали прекратить самодеятельность и записать песню в исполнении профессиональных певцов. Большими усилиями создателям удалось отстоять любительскую, но очень искреннюю версию Златоустовского. Возможно,  поэтому песня как и фильм тоже быстро стала народной.   