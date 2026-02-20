«Ему очень тяжело, но я стараюсь поддерживать связь и узнавать, как у него дела. Я думаю, он невероятно мужественно борется с этой ужасной болезнью. Он такой замечательный человек. У него потрясающее чувство юмора, и он очень умный. Мне всегда нравилось работать с Эриком и находиться рядом с ним», — говорил Демпси в интервью Parade.