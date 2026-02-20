Звезды сериала «Анатомия страсти» отреагировали на смерть Эрика Дэйна. Актер играл в проекте Марка Слоана на протяжении семи сезонов — с третьего в 2006 году до начала девятого в 2012-м.
Кевин МакКидд, сыгравший в многосерийном фильме доктора Оуэна Ханта, разместил в личном блоге фото коллеги в медицинском костюме. Кадр был сделан на съемочной площадке.
«Покойся с миром, дружище», — написал МакКидд.
Сара Дрю, сыгравшая доктора Эйприл Кепнер, опубликовала такую же фотографию, сопроводив ее словами: «Покойся с миром».
Патрик Демпси, известный по роли доктора Дерека Шепарда, незадолго до смерти коллеги рассказывал о его состоянии. Он говорил, что переписывался с Дэйном «несколько недель назад», и сообщил, что из-за диагноза приятель «практически не может» принять участие в новом шоу на канале Fox.
«Ему очень тяжело, но я стараюсь поддерживать связь и узнавать, как у него дела. Я думаю, он невероятно мужественно борется с этой ужасной болезнью. Он такой замечательный человек. У него потрясающее чувство юмора, и он очень умный. Мне всегда нравилось работать с Эриком и находиться рядом с ним», — говорил Демпси в интервью Parade.
В сентябре 2025 года сериал «Анатомия страсти» отмечал 20-летие. В честь этого на 77-й церемонии премии «Эмми» Дэйн и его коллеги должны были вручить награду за режиссуру драматического сериала. Однако Дэйн пропустил мероприятие из-за того, что упал дома, потеряв равновесие, и получил травму головы.
«Я упустил возможность, которую очень ждал. Было бы здорово увидеться с Джесси (коллега по проекту Джесси Уильямс, сыгравший доктора Джексона Эйвери. — Прим. ред.) и воссоединиться с некоторыми из моих коллег, а возможность выступить перед ними, я думал, стала бы особенным моментом», — говорил актер в интервью The Washington Post.
Уильямс, в свою очередь, признался, что ему нравилось работать с Дэйном. Он отметил, что считал коллегу братом как на экране, так и за его пределами.
Память Дэйна почтил и Эштон Кутчер. Он отметил, что продолжит бороться, чтобы помочь победить болезнь БАС.
«В фэнтези-футбольной лиге Franklin Strip Fanatics будет не хватать мистера Эрика Дэйна. Мы знаем, что ты продолжишь смотреть на нас из комментаторской кабины. Скучаем по тебе, дружище. Продолжим бороться, чтобы победить БАС», — высказался актер.
Напомним, Эрик Дэйн ушел из жизни 19 февраля 2026 года. Ему было 53 года.