На Рене Зеллвегер и ее партнера подали в суд из-за несчастного случая в их доме

Пара оказалась невольно втянута в скандал
Рене Зеллвегер и Ант Энстид
Рене Зеллвегер и Ант ЭнстидИсточник: Legion-Media.ru

Рене Зеллвегер и ее возлюбленный, британский телеведущий Ант Энстед, оказались в эпицентре юридического скандала, который перерос в запутанное судебное разбирательство. Жизнь пары в Лагуна-Бич была омрачена иском от Трейси Брин Белленд, чей визит в их поместье закончился травмой и требованием крупной денежной компенсации.

Согласно материалам дела, инцидент произошел во дворе дома, который арендует Энстед. Трейси Брин Белленд утверждает, что во время нахождения на территории участка она споткнулась о скрытое углубление в ландшафте, которое не было никак обозначено или огорожено. Падение привело к серьезным травмам, и теперь истица настаивает на выплате компенсации, которая должна покрыть как уже понесенные медицинские расходы, так и общий ущерб, нанесенный ее здоровью и благополучию.

Ант Энстед отрицает ответственность за случившееся, настаивая на том, что Белленд сама проявила невнимательность. Что касается Рене Зеллвегер, то ее представители стараются максимально дистанцировать актрису от этого дела.

В официальном заявлении подчеркивается, что актриса вообще не присутствовала на злополучной встрече. Пока в доме Энстед принимали гостей, обладательница «Оскара» находилась в другом месте. Юристы подчеркивают, что актриса не является арендатором данного жилья и не несет ответственности за его состояние.

Ранее в центре Лондона установили статую Бриджит Джонс.