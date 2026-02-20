На Рене Зеллвегер и ее партнера подали в суд из-за несчастного случая в их доме

Рене Зеллвегер и ее возлюбленный, британский телеведущий Ант Энстед, оказались в эпицентре юридического скандала, который перерос в запутанное судебное разбирательство. Жизнь пары в Лагуна-Бич была омрачена иском от Трейси Брин Белленд, чей визит в их поместье закончился травмой и требованием крупной денежной компенсации.
Согласно материалам дела, инцидент произошел во дворе дома, который арендует Энстед. Трейси Брин Белленд утверждает, что во время нахождения на территории участка она споткнулась о скрытое углубление в ландшафте, которое не было никак обозначено или огорожено. Падение привело к серьезным травмам, и теперь истица настаивает на выплате компенсации, которая должна покрыть как уже понесенные медицинские расходы, так и общий ущерб, нанесенный ее здоровью и благополучию.
Ант Энстед отрицает ответственность за случившееся, настаивая на том, что Белленд сама проявила невнимательность. Что касается Рене Зеллвегер, то ее представители стараются максимально дистанцировать актрису от этого дела.
В официальном заявлении подчеркивается, что актриса вообще не присутствовала на злополучной встрече. Пока в доме Энстед принимали гостей, обладательница «Оскара» находилась в другом месте. Юристы подчеркивают, что актриса не является арендатором данного жилья и не несет ответственности за его состояние.
Ранее в центре Лондона установили статую Бриджит Джонс.