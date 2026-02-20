На Рене Зеллвегер и ее партнера подали в суд из-за несчастного случая в их доме

Согласно материалам дела, инцидент произошел во дворе дома, который арендует Энстед. Трейси Брин Белленд утверждает, что во время нахождения на территории участка она споткнулась о скрытое углубление в ландшафте, которое не было никак обозначено или огорожено. Падение привело к серьезным травмам, и теперь истица настаивает на выплате компенсации, которая должна покрыть как уже понесенные медицинские расходы, так и общий ущерб, нанесенный ее здоровью и благополучию.