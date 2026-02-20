Ричмонд
Слухи о назначении Джейкоба Элорди новым Джеймсом Бондом не подтвердились

Сведения о статусе Элорди остаются неоднозначными
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Затянувшийся поиск преемника Дэниела Крейга на роль легендарного шпиона спровоцировал волну острых дискуссий и породил массу слухов в мировой киноиндустрии. Основным претендентом на этот пост называют Джейкоба Элорди. После того как инсайдерский аккаунт Deuxmoi распространил информацию о его возможном участии во франшизе, внимание к 28-летнему актеру резко возросло.

Тем не менее, сведения о статусе Элорди остаются неоднозначными. Пока одни источники уверяют, что продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон уже направили актеру официальное предложение, а старт съемок намечен на октябрь, эксперты издания For The Win настроены скептически.

«Нет, пока нет, по крайней мере, официально. Что ж, как бы круто это ни звучало и как бы ни подходил Элорди на эту роль, у нас пока нет официальной информации о том, что ему предложили эту роль», — заявил журналист Кори Вудруф.

Ранее Джейкоб Элорди спровоцировал слухи о романе с известной моделью.