Слухи о назначении Джейкоба Элорди новым Джеймсом Бондом не подтвердились

Затянувшийся поиск преемника Дэниела Крейга на роль легендарного шпиона спровоцировал волну острых дискуссий и породил массу слухов в мировой киноиндустрии. Основным претендентом на этот пост называют Джейкоба Элорди. После того как инсайдерский аккаунт Deuxmoi распространил информацию о его возможном участии во франшизе, внимание к 28-летнему актеру резко возросло.
Тем не менее, сведения о статусе Элорди остаются неоднозначными. Пока одни источники уверяют, что продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон уже направили актеру официальное предложение, а старт съемок намечен на октябрь, эксперты издания For The Win настроены скептически.
«Нет, пока нет, по крайней мере, официально. Что ж, как бы круто это ни звучало и как бы ни подходил Элорди на эту роль, у нас пока нет официальной информации о том, что ему предложили эту роль», — заявил журналист Кори Вудруф.
