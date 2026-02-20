Завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

«Минай — Шмырев — это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором как поступить. Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что помимо профессионализма люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — отметил Угольников.