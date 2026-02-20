Завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Съемки кинопроекта «Батька Минай. Партизанская легенда» производства российской студии «Военфильм» и киностудии «Беларусьфильм» завершились. Они проходили на натурной площадке в Смолевичах в Белоруссии и кинокомплексе «Военфильма» в Калужской области, сообщили ТАСС создатели проекта.
«Завершились съемки нового российско-белорусского кинопроекта “Батька Минай. Партизанская легенда”. Фильм снимали российская студия “Военфильм” и национальная киностудия “Беларусьфильм”. Съемки проходили на натурной площадке “Беларусьфильма” в Смолевичах и кинокомплексе студии “Военфильм” в Медыни Калужской области», — говорится в сообщении.
По словам режиссера, продюсера и одного из авторов сценария картины, народного артиста РФ Игоря Угольникова, идея снять картину в Белоруссии у создателей была давно.
«Минай — Шмырев — это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором как поступить. Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что помимо профессионализма люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — отметил Угольников.
Фильм снят при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь. События разворачиваются в 1941 году на территории оккупированной Белоруссии. Командир партизан Батька Минай (в исполнении народного артиста РФ Алексея Кравченко) наносит удары по немецким частям, срывает снабжение врага и помогает наступающей Красной армии. В ответ оккупанты объявляют его главным противником и захватывают в плен его детей. Оказавшись перед невозможным выбором, Минай вынужден решать, как спасти семью, когда война не оставляет места для милосердия. В ролях, помимо Кравченко, — Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие актеры.