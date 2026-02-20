Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Съемки проходили на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Съемки кинопроекта «Батька Минай. Партизанская легенда» производства российской студии «Военфильм» и киностудии «Беларусьфильм» завершились. Они проходили на натурной площадке в Смолевичах в Белоруссии и кинокомплексе «Военфильма» в Калужской области, сообщили ТАСС создатели проекта.

«Завершились съемки нового российско-белорусского кинопроекта “Батька Минай. Партизанская легенда”. Фильм снимали российская студия “Военфильм” и национальная киностудия “Беларусьфильм”. Съемки проходили на натурной площадке “Беларусьфильма” в Смолевичах и кинокомплексе студии “Военфильм” в Медыни Калужской области», — говорится в сообщении.

По словам режиссера, продюсера и одного из авторов сценария картины, народного артиста РФ Игоря Угольникова, идея снять картину в Белоруссии у создателей была давно.

«Минай — Шмырев — это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором как поступить. Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что помимо профессионализма люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — отметил Угольников.

Фильм снят при поддержке российского Фонда кино и Министерства культуры Республики Беларусь. События разворачиваются в 1941 году на территории оккупированной Белоруссии. Командир партизан Батька Минай (в исполнении народного артиста РФ Алексея Кравченко) наносит удары по немецким частям, срывает снабжение врага и помогает наступающей Красной армии. В ответ оккупанты объявляют его главным противником и захватывают в плен его детей. Оказавшись перед невозможным выбором, Минай вынужден решать, как спасти семью, когда война не оставляет места для милосердия. В ролях, помимо Кравченко, — Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие актеры.